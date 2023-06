Accusati per rissa aggravata: assolti 4 giovani della Penisola

Accusati ingiustamente nel 2017, indagati e imputati per rissa aggravata per aver colpito violentemente e ferito al cranio due ragazzi della penisola, finalmente la verità! Dopo un processo durato oltre sei anni, una lunga e corposa istruttoria nella quale i difensori hanno fatto emergere tutte le suggestioni e contraddizioni degli atti di indagine, il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto quattro dei cinque giovani ritenuti responsabili delle risse in Penisola Sorrentina avvenute negli ultimi anni

Il Collegio difensivo soddisfatto per il risultato raggiunto

Ai giovani della Penisola Sorrentina assistiti dagli avv. Ivan Giannino, Mariano Morelli e Silvia De Angelis, tra cui un vicano difeso dall’Avv Valentina Cannavale è restituita la serenità