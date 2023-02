A Sorrento, in preghiera per la pace ad un anno di inizio dal conflitto in Ucraina. Al via, raccolta fondi a favore di Turchia e Siria, colpite da terremoto

Sabato 25 febbraio alle ore 19.30, presso la chiesa di San Francesco e la villa comunale di Sorrento, si terrà “In Preghiera per la pace”, iniziativa organizzata dall’Unità Pastorale delle Parrocchie di Sorrento. Un momento di raccoglimento insieme alla comunità ucraina, ad un anno dall’inizio della guerra.

In occasione della manifestazione, sarà rivolto anche un appello per raccogliere fondi a favore delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto. I contributi potranno essere inviati a Ente Diocesi Sorrento – Castellammare Caritas Diocesana, IBAN IT72 B010 3022 1000 0000 0291 439, Causale: Solidarietà Terremoto “Turchia/Siria