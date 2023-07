Villa Zagara di Sorrento premiata per l’olio minucciola: il migliore dell’emisfero nord

È con grande orgoglio che Villa Zagara Sorrento, un’azienda agricola e agriturismo situato nella splendida costiera sorrentina, annuncia di aver ricevuto a Palmi il prestigioso premio internazionale “Best in Class” per il suo olio Monocultivar di Minucciola. EVOO international olive oil contest iooc 2023. Questo riconoscimento è stato assegnato tra oltre 700 oli provenienti da tutto il mondo, evidenziando la qualità eccezionale del prodotto e la maestria nel suo processo di produzione.

L’olio Monocultivar di Minucciola, prodotto con passione e dedizione dall’azienda agricola Villa Zagara Sorrento, ha già ottenuto plausi e consensi da parte di rinomati chef stellati italiani ed asiatici. Grazie alla sua unica prelibatezza, ha conquistato il cuore di appassionati di gastronomia in tutto il mondo.

La cerimonia di premiazione, tenutasi oggi, ha celebrato la continua ricerca di eccellenza dell’azienda nel campo dell’agricoltura e della produzione di olio. Il premio “Best in Class” è la conferma del costante impegno di Villa Zagara Sorrento nel garantire prodotti di altissima qualità e gusto ineguagliabile.

Non solo Villa Zagara Sorrento è riconosciuta per la qualità dei suoi prodotti, ma è anche un esempio di leadership inclusiva, con uno staff prevalentemente composto da donne, tra cui spiccano la proprietaria Anna Acampora e il marito Nino Apreda. L’azienda agricola è un sostenitore attivo dell’uguaglianza di genere e della promozione di una cultura aziendale inclusiva. Oltre all’attenzione per il biologico e prodotti a mt. 0

L’agriturismo Villa Zagara Sorrento rappresenta una vera perla della costiera sorrentina, con la sua passione per l’agricoltura sostenibile e l’accoglienza calorosa ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Sede di eventi unici in un contesto meraviglioso.

Il premio “Best in Class” rappresenta un nuovo traguardo per Villa Zagara Sorrento e un riconoscimento del valore del suo olio Monocultivar di Minucciola, che continua a conquistare i palati più esigenti in tutto il mondo.

Contatti stampa:

Villa Zagara Sorrento

Indirizzo: Strettola San Vincenzo, 3, 80067 Sorrento NA, Italia

Sito web: www.villazagarasorrento.it

Email: info@villazagarasorrento.it