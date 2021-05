Vico, nuovo brand ed app per operatori economici

by agora informa

Presentato giovedì scorso in conferenza stampa nella sala delle Colonne al primo piano dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso il nuovo brand turistico della Città di Vico Equense. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Andrea Buonocore, l’Assessore Annalisa Donnarumma e il Presidente di Pizza a Vico Michele Cuomo. Ospite d’onore l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. A moderare la presentazione il giornalista Antonino Siniscalchi. Mostrati in anteprima dall’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione Pizza a Vico, il nuovo spot istituzionale, il portale turistico, il logo e i canali social, che accompagneranno la città durante tutta la campagna di promozione internazionale.

“Il nostro intento è stato quello di portare la città di Vico Equense sul web – ha evidenziato il Sindaco Andrea Buonocore -. Oggi più che mai, non si può rimanere indietro nel concorrenziale mercato turistico. L’obiettivo che ci siamo preposti non è solo guidare il turista nella scelta della meta di viaggio ma fornirgli anche un sistema semplice e immediato di informazioni, qui sul territorio.” Sviluppata, anche, un’app che fornirà al turista le informazioni prima e durante il soggiorno sui ristoranti, hotel, negozi, agenzie, trasporti e altri servizi, e delle targhe con QR code che saranno posizionate in alcuni luoghi di interesse storico e culturale e totem touch screen nei punti di maggiore affluenza turistica.

Un progetto ambizioso, capace di unire al fascino millenario del territorio, la potenza del digitale, che ha l’obiettivo di richiamare in città i visitatori non solo nell’imminente periodo estivo, ma durante tutto l’anno. “Siamo felici di dare inizio a questo nuovo progetto che ci accompagnerà verso una graduale ripresa del turismo. Il digitale ha creato opportunità uniche di promozione che intendiamo utilizzare” ha sottolineato l’Assessore al Turismo Annalisa Donnarumma.