Vico Equense. Trignano: la mia indennità per chi ha bisogno

L’ indennità di carica devoluta a chi ha bisogno. Si tratta di circa mille euro netti al mese. Lo ha deciso il Presidente del consiglio comunale di Vico Equense, Massimo Trignano. La somma servirà a sostenere le persone in difficoltà economica. Un gesto importante in un momento in cui sono in tanti a soffrire per la crsi sociale determinata dall’emergenza sanitaria. Ecco il testo del post

È un momento drammatico e complesso, viviamo tutti cristallizzati con la speranza che presto le nostre vite possano riprendere il loro corso. Vico sta vivendo un momento molto complicato, ciò vale soprattutto per le fasce deboli del nostro tessuto sociale e per le piccole e medie imprese. Ho deciso di devolvere la mia indennità di presidente del consiglio comunale in beneficenza, sovvenzionando associazioni e iniziative territoriali. In questo momento tutti dobbiamo fare la nostra parte. Siamo una comunità e nel momento del bisogno dobbiamo aiutarci e sostenerci l’uno con l’altro. Restiamo umani e tendiamo la mano a chi sta perdendo la speranza.