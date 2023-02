Vico Equense “protagonista” a MasterChef 12. Non solo Cannavacciuolo, il sogno di Bubu: “Voglio aprire un ristorante in Campania”

Il nome “Vico Equense” è risuonato più volte – questa sera – nei primi minuti dell’episodio 19 di MasterChef Italia.

Gli chef Barbieri e Locatelli, conduttori del programma, hanno sottolineato – con tanto di inchino – più volte il nome della città costiera, non solo per “omaggiare” simpaticamente l’altro co-conduttore, il “vicano” Antonino Cannavacciuolo, ma anche per rimarcare le origini del giovane concorrente Antonio Gargiulo, detto Bubu (nella foto, crediti fotografici MasterChef).

Antonio Gargiulo (19 anni) è nato infatti proprio a Vico Equense. Quando è ancora piccolo la famiglia si trasferisce a Cagliari, dove poi cresce. Va a vivere successivamente a Roma, dove studia Scienze Archeologiche all’università.

“Dove aprire il ristorante? Lo sogno in Campania”, ha spiegato Bubu in trasmissione. “Avrai molta concorrenza”, ha replicato simpaticamente lo chef Cannavacciulo.