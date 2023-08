Vico Equense Incensurato in manette. Carabinieri fermano coppia e arrestano l’uomo

Questa notte a Vico Equense i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne incensurato di Meta. E’ circa l’una di notte quando i militari fermano l’uomo sulla strada statale 145 in località Seiano a bordo della sua Smart. Lui è in compagnia di una 22enne di Piano di Sorrento ma il comportamento dell’incensurato è notevolmente su di giri e merita un controllo più approfondito. Scatta la perquisizione e il 25enne viene trovato in possesso della somma di 100 euro suddivisa in banconote di vario taglio e di 11 dosi di cocaina. La perquisizione continua nell’abitazione dell’uomo e lì i militari trovano e sequestrano un bilancino di precisione e numerose bustine per il confezionamento e preparazione della sostanza stupefacente.

L’arrestato è in attesa di giudizio.