Vico Equense. BlackFriday: iniziativa dell’Acove

Il #BlackFriday di quest’anno è sicuramente un’incognita. L’’emergenza da Covid-19 ha cambiato le abitudini delle persone e penalizzato i negozi fisici .

Anche quest’anno l’associazione A.CO.V.E., Associazione Commercianti di Vico Equense, ripropone il Black weekend per i giorni 27 28 29 novembre.

Tra i commercianti è tanta la voglia di ripartire tutti insieme e guardare al futuro.

Vogliono essere ottimisti e propositivi, stare fermi non porterà a nulla. Qualche attività parteciperà all’iniziativa in store, qualcun’altra, come da dpcm, on-line. Vi ricordiamo, a tal proposito, di poter utilizzare il sito www.vicoequenseshopping.store. per i Vostri acquisti on-line nella nostra città .

#Insiemesipuò

I negozi che hanno aderito

Vera bimbi -via Nicotera

May- via Nicotera

Abracadabra -via Roma

Andrea boutique-via Roma

Barba calzature-via Roma

Cerasè- corso Filangieri

Manie – corso Filangieri

Pacò – corso Filangieri

TresJolie – corso filangieri

Maelle-piazzetta croce

Blues – corso Filangieri

Giufra- corso Filangieri

Skipper Sport -corso Filangieri

Naif- via s. Ciro

L’impronta- via s. Ciro

Elledì- via s. Ciro

Metì- via s. Ciro

You YOUNG -via s. Ciro

Nuvola- corso Umberto

Euforie -corso Umberto

Giemme-corso Umberto

Palcoscenico- corso Umberto

Battello – via s.Sofia

Spinnaker -via Sofia

Cool kids -via R. Bosco

Mabi bijoux –

On-line nella sezione Made in Vico