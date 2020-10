Vico: chiusura Pronto Soccorso. Ricorso al Tar del Comune

Il consiglio comunale di Vico Equense, questa sera martedì 27 ottobre, ha deliberato di proporre ricorso al Tar contro la decisione dell’Asl di chiudere il pronto soccorso dell’ospedale “De Luca e Rossano”.

L’annuncio è stato dato dal consigliere comunale Ciro Maffucci con video, ma c’è stata anche una comunicazione ufficiale dell’Amministrazione comunale. Com’è noto dalla scorsa settimana non è più in funzione il servizio di Pronto soccorso presso il nosocomio cittadino.

L’Asl ha assunto questa decisione, in via temporanea, per trasferire risorse pee gestire l’emergenza covid. Il rischio, come ha chiarito, lo stesso sindaco Buonocore è che quanto è stato definito come soluzione temporanea possa diventare definitiva. Da qui la volontà del consiglio comunale di chiedere l’intervento della magistratura.