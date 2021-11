Vico. Andrea Buonocore eletto Presidente del consiglio comunale

Andrea Buonocore è stato eletto presidente del consiglio comunale di Vico Equense nel corso della prima riunione dell’assemblea cittadina ancora in corso. L’ex sindaco è passato alla terza votazione con dieci voti a favore. Vice presidente è Daniela Gianna. la minoranza ha votato compatta per Raffaele Giannico che ha raccolto 6 voti. Maurizio Cinque nel corso della seduta ha chiesto una sospensione per condividere la scelta, ma la maggioranza è andata avanti per la propria strada in autonomia.