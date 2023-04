Il traffico ed i disagi per gli automobilisti sembrano non essere ancora finiti. Un lettore ci ha segnalato la situazione presente qualche minuto nel tratto di strada tra lo Scraio e la stazione Circum di Vico Equense. Dopo il tilt di mercoledì scorso e lo stallo registrato in galleria ieri causa incidente, restano le difficoltà nel transito veicolare.