UN ANNO DOPO…

Ormai è passato più di un anno dall’annuncio della pandemia,

ma questo virus non vuole proprio andare via.

Tutto è partito con un colpo di tosse

ed ora eccole le zone gialle, arancioni e rosse…

Prima baci e abbracci in quantità

adesso tutti sull’ altolà.

Non è facile vivere con la mascherina,

ma ormai si ha sempre più paura di chi si avvicina.

Come erano belle quelle giornate e serate in compagnia,

e se solo ci penso mi sale la malinconia,

ci restano ancora le nostre passeggiate

ma spero possa finire tutto per l’estate.

Dopo un anno siamo abbastanza provati

e se posso dire, anche un pò arrabbiati.

Nonostante abbiamo trovato dei rimedi

è sempre più difficile restare in piedi…

Ti prego Covid, abbi pietà

e restituiscici finalmente la nostra libertà!!!