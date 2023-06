Ufficio postale a S. Agata. Raffaele Lauro scrive a Poste Italiane. Risolto il problema

Problemi all’ufficio postale a S. Agata. Il Senatore Raffaele Lauro ha scritto all’amministratore delegato di Poste ed ha ottenuto immediata soddisfazione. Riportiamo di seguito la corrispondenza.

Gentile dottor Giannelli,

nel mentre vivamente La ringrazio, come ringrazio l’Amministratore Delegato, dottor Del Fante, che mi legge, per le notizie positive, apprezzabili e confortanti, riguardanti gli ammodernamenti degli uffici postali di Massa Lubrense, nell’ambito anche del PNRR, mi permetto di osservare come sia limitativo e, ancor più, riduttivo, subordinare l’installazione di un ATM nell’ufficio postale di Sant’Agata sui Due Golfi soltanto ai flussi operativi attuali del medesimo ufficio, senza tenere conto, come è stato reiteratamente rappresentato dall’Amministrazione Comunale (mi leggono il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale!), nonché dallo scrivente, l’importanza del servizio per la comunità locale, specie anziana, e per quella residenziale estiva, nonché la specificità ambientale ed economico-sociale di un borgo turistico, famoso in tutto il mondo, anche per la valenza enogastronomica di ristoranti stellati di livello internazionale e per la presenza di strutture alberghiere di prestigio.

Mi faccio carico, con la presente, di chiedere, sul tema, un appuntamento alla cortesia del dottor Del Fante, anche perché mi risulta come altre località turistiche, di pari o minor prestigio, siano servite da uffici postali, dotati di ATM.

Con rinnovati ringraziamenti per l’attenzione, viva cordialità e i saluti più distinti,

Raffaele Lauro

Egregio Senatore,

in riferimento alla Sua nota dello scorso 13 aprile, nel ringraziarLa per le positive considerazioni espresse in merito alle linee di politiche aziendali portate avanti negli ultimi anni, La informo che Poste Italiane partecipa al Piano Complementare PNRR con il Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale -, promosso dal Governo, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.

Gli uffici postali dei Comuni coinvolti saranno dotati di nuovi spazi e strumenti tecnologici facilitando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali sarà propedeutica allo sviluppo di mobilità elettrica ed autoproduzione diffusa di energia rinnovabile attraverso l’implementazione di smart buildings. Inoltre, saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione a disposizione dei cittadini attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle singole Istituzioni

A tal proposito, Le comunico con piacere che il Comune di Massa Lubrense rientra nel Progetto e che le linee di intervento principali, da raggiungere in arco di Piano, prevederanno diversi interventi; nello specifico, in tale Comune sarà sostituito l’ATM Postamat presente presso l’ufficio postale Massa Lubrense, sito in via Rotabile Massa Turro 13, con uno di moderna generazione.

In merito alla Sua richiesta di installazione di un ATM Postamat presso l’ufficio postale di Sant’Agata sui due Golfi Le rappresento che, analizzati i flussi operativi di tale ufficio, al momento non è previsto un intervento di installazione e che Poste Italiane è presente nel Comune di Massa Lubrense con quattro uffici postali:

• Massa Lubrense, sito in Via Rotabile Massa Turro 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35; dotato di ATM Postamat funzionante H24;

• Sant’Agata sui due Golfi, sito in Via Nastro Azzurro 21/23, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35;

• Monticchio di Massa Lubrense sito in Piazza San Pietro 8, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35;

• Termini, sito in Via Roncato 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Da ultimo, La informo che, le preposte strutture di Relazioni Istituzionali provvederanno ad aggiornare il Sindaco di Massa Lubrense per fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Cordiali saluti.