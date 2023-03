 Lavori in via Nastro Verde. L’Anas riduce i tempi. Vittoria dei sindaci di Sorrento e Massa

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione dell’Anas di rimodulare il programma dei lavori in via Nastro Verde e rivolgiamo un ringraziamento alla Prefettura di Napoli per il prezioso intervento. Un provvedimento che accoglie le nostre richieste, avanzate ieri, finalizzate a ridurre al minimo i disagi per i nostri concittadini e per le tante attività economiche che operano in zona.

Questo il commento dei sindaci di Sorrento, Massimo Coppola e di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, al comunicato dell’Anas che annuncia modifiche alla precedente ordinanza, relativa ad un tratto di strada statale 145. In dettaglio, a partire da dopodomani, giovedì 9 marzo, si procederà all’interdizione totale al transito della tratta stradale per un periodo di 9 giorni, ovvero fino a venerdì 17 marzo e non fino al 6 aprile, come previsto, fermo restando la possibilità di accesso, a monte e a valle del tratto interdetto, per residenti ed ospiti delle strutture alberghiere. La circolazione proveniente da Sorrento utilizzerà la strada provinciale 7 con rientro sulla strada statale 145 al bivio di Sant’Agata sui due Golfi, mentre la circolazione proveniente da Positano proseguirà sulla strada statale 163. A partire da 17 marzo, poi, si procederà alla attivazione del senso unico alternato, per consentire la conclusione dell’intero intervento entro il prossimo 21 aprile.