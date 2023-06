MASSA LUBRENSE. OTTIME NOTIZIE DA POSTE ITALIANE PER GLI UFFICI POSTALI DI SANT’AGATA. CONTINUA L’IMPEGNO DEL SENATORE RAFFAELE LAURO

Gentile dottor Giannelli,

nel mentre vivamente La ringrazio, come ringrazio l’Amministratore Delegato, dottor Del Fante, che mi legge, per le notizie positive, apprezzabili e confortanti, riguardanti gli ammodernamenti degli uffici postali di Massa Lubrense, nell’ambito anche del PNRR, mi permetto di osservare come sia limitativo e, ancor più, riduttivo, subordinare l’installazione di un ATM nell’ufficio postale di Sant’Agata sui Due Golfi soltanto ai flussi operativi attuali del medesimo ufficio, senza tenere conto, come è stato reiteratamente rappresentato dall’Amministrazione Comunale (mi leggono il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale!), nonché dallo scrivente, l’importanza del servizio per la comunità locale, specie anziana, e per quella residenziale estiva, nonché la specificità ambientale ed economico-sociale di un borgo turistico, famoso in tutto il mondo, anche per la valenza enogastronomica di ristoranti stellati di livello internazionale e per la presenza di strutture alberghiere di prestigio.

Mi faccio carico, con la presente, di chiedere, sul tema, un appuntamento alla cortesia del dottor Del Fante, anche perché mi risulta come altre località turistiche, di pari o minor prestigio, siano servite da uffici postali, dotati di ATM.

Con rinnovati ringraziamenti per l’attenzione, viva cordialità e i saluti più distinti,

Raffaele Lauro