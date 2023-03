“Tutti con sciarpa e bandiera”: il tifo rossonero si prepara per la sfida al vertice contro la Paganese. Vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Salerno e provincia

Centinaia di volantini, affissi lungo le strade del centro cittadino e lungo il perimetro dello stadio “Italia”, invitano i tifosi del Sorrento a presentarsi alla sfida al vertice del campo Italia, di domenica 12 marzo alle 15, con sciarpa e bandiera, rigorosamente rossonere. Il motivo? La squadra costiera sfiderà la Paganese, capolista a sole due lunghezze dal Sorrento. Una vittoria dei padroni di casa significherà riprendere la vetta, in solitaria.

Per l’occasione è stata indetta la Giornata Rossonera. Dunque non saranno validi abbonamenti e Gold Card e non verranno concessi accrediti se non agli organi federali, agli osservatori di società professionistiche (previo richiesta specifica da parte dei club) ed a giornalisti e cineoperatori.

È vietata – per qualsiasi settore – la vendita ai residenti nella provincia di Salerno.

PREZZI IN PREVENDITA (fino a sabato): Tribuna centrale – 10 euro Tribuna laterale – 8 euro Ridotto donna – 5 euro Ridotto under 18 – 5 euro Under 14 – ingresso gratuito

PREZZI GIORNO DELLA GARA: Tribuna centrale – 15 euro Tribuna laterale – 10 euro

PREZZI SETTORE OSPITI: Prezzo unico – 10 euro + diritti di prevendita (biglietti acquistabili, presentando il proprio documento di riconoscimento, il giorno della gara presso il botteghino del settore ospiti dello stadio “Italia” di Sorrento) Under 14 – ingresso gratuito