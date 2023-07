Trasaella. 2 luglio: si blocca in aria l’Angelo che omaggia la Madonna. Non era mai accaduto

A Trasaella, borgo collinare di S. Agnello, ogni anno il 2 luglio, in occasione di SM delle Grazie, si ripete la tradizione dell’Angelo che porta alla Madonna dei ceri in omaggio. Si tratta di un rito datato che vede protagonista una giovane residente che nelle vesti dell’Angelo calata da una carrucola parte dal campanile della chiesa ed arriva alla sottostante piazzetta in cui sono radunati i fedeli per incontrare la statua della Vergine. Stavolta qualcosa è andato storto. L’Angelo è rimasto sospeso per diversi minuti in aria. Con ogni probabilità si è inceppata la carrucola. Gli organizzatori hanno provato a scuotere il cavo, a fare manovre avanti ed indietro. Ma niente il meccanismo non è ripartito. E’ stato toccato un cavo elettrico, si è vista qualche scintilla. Poi, dopo svariati minuti sono riusciti a recuperare l’Angelo. Una parentesi di apprensione. Non era mai capitato prima. E c’è chi tra i fedeli addirittura ipotizza presagi infausti.