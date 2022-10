Tito stasera scioglie la riserva: ritira le dimissioni. Il vero enigma: cosa farà con la Giunta?

Dimissioni date ma pronte per essere revocate. L’appuntamento è per stasera, 6 ottobre, in diretta su facebook alle ore 20. Lo ha annunciato il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, per spiegare, “coram populo”, quello che intende fare dopo la formalizzazione delle dimissioni protocollate mercoledì scorso. Dalle parole utilizzate dal primo cittadino, tra le righe, si comprende chiaramente che la decisione è stata già presa ed è la revoca del proposito di lasciare il Comune. Una presa di posizione assunta dopo una seduta andata deserta del consiglio comunale. Nell’occasione il sindaco disse: questo è un atto di sfiducia politico con riferimento ai rapporti interni alla sua stessa maggioranza. Acquisito il proposito di ritornare nella pienezza dei propri poteri, il vero enigma che ci riserverà la diretta di stasera è capire come il sindaco intende regolare i rapporti con la giunta e la sua stessa maggioranza. Lascerà tutto invariato? Sembra improbabile, altrimenti perchè dare le dimissioni.