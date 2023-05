Al Liceo Marone arriva l’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini

Dopo il console di Francia, Lise Moutoumalaya, arriva al P.V. Marone di Meta anche l’assessore regionale alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili, Lucia Fortini. Si tratta di una visita importante, che consentirà alla giunta campana di conoscere il liceo diretto da Imma Arpino.

Label France Éducation International, pratica della mindfulness, accesso al metaverso, inclusione sono solo alcune delle eccellenze educative e didattiche del Marone che hanno richiamato l’attenzione della Fortini.

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha avuto modo di seguire un piccolo tour organizzato da docenti e studenti. Ad accoglierla, il dipartimento Inclusione con la performance eseguita dagli alunni del progetto “Il teatro come linguaggio del corpo e dell’anima”. A seguire il momento dedicato al saluto alle autorità, con l’intervento della dirigente, del vice preside Giovanni Ruggiero, gli assessori Angela Aiello e,Biancamaria Balzano. È stata, poi, la volta del viaggio nel metaverso d’istituto e della scoperta delle tecnologie innovative del laboratorio informatico. Il liceo linguistico computazionale quadriennale ha poi mostrato delle attività stem e, ancora, la professoressa Saida Jebali ha coordinato un gruppo di studenti che hanno coinvolto gli astanti in una lezione di arabo. Infine, un’esibizione dei ragazzi ha commosso l’assessore regionale, entusiasta di un percorso che le ha raccontato la bellezza dei giovanissimi in formazione e di una modalità di “fare scuola” che mette al centro di ogni processo gli studenti e il loro benessere.