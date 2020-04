“Subito un piano per la ripresa”

Un appello al sindaco Andrea Buonocore, ma anche all’intera amministrazione comunale, alle associazioni, ai professionisti e agli imprenditori affinché uniscano le forze per lavorare al rilancio della città dopo le misure restrittive dovute al Covid 19. Così i consiglieri d’opposizione, Ciro Maffucci, Rossella Staiano e Luigi Vanacore, si rivolgono alla Città per studiare e realizzare un piano per superare la crisi, nel breve, medio e lungo periodo. “È tempo di essere visionari”, scrivono i tre. Ma è tempo, soprattutto, di guardare nella stessa direzione, incanalando le energie e le competenze dei vicani per uscire dal uno dei periodi più bui dal dopoguerra ad oggi. “Una cabina di regia potrebbe essere la forma migliore – dicono i consiglieri di minoranza -. Noi siamo a disposizione per far ripartire Vico!”