Stati generali del turismo di Sorrento, Santanchè frecciata a De Luca: “E’ assente come ad Ischia, non riesco mai ad incontrarlo…”

Il rammarico della ministra al Turismo, Daniela Santanchè, per l’assenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, agli Stati generali del Turismo (in corso a Sorrento), assume i vaghi contorni di una frecciatina: “Lo davano come presente, come ad Ischia – ha sottolineato Daniela Santanchè -. E’ un peccato, mi avrebbe fatto piacere incontrarlo. Queste sono occasioni importanti per fare sistema tra sindaco, ministro, Governo e Regione. Capisco che ha molte cose da fare, ma anche il ministro della Repubblica ne ha da fare”.

La replica non si è fatta attendere: “Saluto e rassicuro il ministro Santanchè, che al netto della bella iniziativa di oggi a Sorrento, avrò piacere di incontrare presto – scrive De Luca su Facebook -. La mia assenza è stata dovuta solo a un disguido organizzativo che può capitare, e spero non si ripeta”.