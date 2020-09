Sostegno di Fiorentino a Coppola. Le critiche di Mario Gargiulo non reggono

Mario Gargiulo ha diffuso un comunicato critico rispetto all’endorsement di Marco Fiorentino a favore di Massimo Coppola per il turno di ballottaggio. Per Gargiulo è un accordo che sa di passato e che ostacola il cambiamento promesso. La critica sarebbe inappuntabile, legittima e sacrosanta, se Mario Gargiulo non avesse provato, per sua stessa ammissione, a fare altrettanto. In altri termini perchè ciò che non è riuscito a lui, ora è sbagliato solo perchè è riuscito all’avversario? Gli accordi politici, specie se fatti in vista del ballottaggio, sono tante cose e sicuramente anche operazioni di potere discutibili. Ma per poterli criticare, in modo efficace, è necessario non aver provato a fare la cosa che poi si critica.