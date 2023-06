Sorrento. Villa Zagara iscritta nel registro delle Eccellenze italiane

Villa Zagara, una delle aziende agricole più rinomate del mediterraneo, è lieta di annunciare il suo recente riconoscimento come Eccellenza Italiana per le cure dell’orto botanico agli ulivi di Minucciola, i prodotti agricoli autoctoni ed i ricevimenti unici in un giardino stupendo. Questa prestigiosa distinzione sottolinea l’impegno costante di Villa Zagara nella conservazione e nella promozione della cultura dell’olivo, dei limoni e delle noci di Sorrento, rappresentando un’eccellenza nella produzione di olio d’oliva premiato con prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Situata nella suggestiva cornice di Sorrento, “entro la cinta delle mura antiche” Villa Zagara è l’unica azienda agricola a sud di Roma ad offrire un balsamico di altissima qualità. Grazie alla cura meticolosa e all’attenzione per ogni dettaglio nel processo di produzione, Villa Zagara ha conquistato un posto di rilievo come location di eventi unici ed internazionali, diventando un’icona di Sorrento e dell’intera costiera.

L’orto botanico degli ulivi di Minucciola, un patrimonio di inestimabile valore naturale e culturale, è stato preservato con amore e dedizione da Villa Zagara e la famiglia Apreda-Acampora. Gli ulivi secolari, le coltivazioni di limoni e noci, testimoniano l’eredità agricola millenaria di questa regione, rendendo Villa Zagara una destinazione ideale per gli amanti della natura e dei prodotti tipici locali.

Ma l’eccellenza di Villa Zagara non si ferma qui. L’azienda è anche un punto di riferimento per la produzione di limoni e noci di Sorrento. I limoni di Sorrento sono famosi in tutto il mondo per il loro aroma intenso e il sapore unico, che aggiungono un tocco di freschezza a molte ricette tradizionali e innovative oltre oltre il famoso limoncello. Le noci di Sorrento, invece, sono caratterizzate dalla loro qualità e dal sapore ricco, diventando un ingrediente prezioso per dolci, piatti salati e persino per la produzione di dolci.

Inoltre, Villa Zagara produce un balsamico di altissima qualità, ottenuto da una selezione scrupolosa di uve e da un processo di invecchiamento attento. Questo balsamico unico conferisce un tocco di raffinatezza a qualsiasi piatto, aggiungendo una nota di dolcezza e complessità. La produzione artigianale e la passione per la qualità sono i segreti di Villa Zagara per creare un balsamico di eccellenza che conquista i palati di chef e buongustai di tutto il mondo.

Villa Zagara è un luogo dove l’arte, la cultura e la natura si fondono in un’unica esperienza. La struttura è stata scelta come location per eventi di prestigio e di rilevanza internazionale, come incontri culturali, cerimonie di matrimonio e conferenze. L’atmosfera incantevole e l’ospitalità di Villa Zagara offrono un’esperienza unica e indimenticabile per gli ospiti provenienti da tutto il mondo in un contesto bucolico ed ecologico.

Il riconoscimento di eccellenza italiana per le cure dell’orlo botanico degli ulivi di Minucciola conferito a Villa Zagara rappresenta un encomio alla passione e alla dedizione che l’azienda ha dedicato alla promozione e alla conservazione dei tesori naturali e culturali della Campania Felix e di Sorrento. Villa Zagara continuerà a coltivare la sua eredità millenaria e ad offrire prodotti di altissima qualità, garantendo esperienze autentiche e indimenticabili per tutti i suoi visitatori.

Per ulteriori informazioni su Villa Zagara, i suoi prodotti e le sue attività, si prega di visitare il sito web www.villazagara.com o contattare il servizio clienti all’indirizzo email info@villazagara.com.