Sorrento. Vigili salvano vita ad anziana. Encomio solenne dal sindaco

Intervento salva vita da parte della Polizia Municipale di Sorrento, agli ordini del Colonnello Rosa Russo. Nella giornata di ieri, grazie alla Polizia Municipale, una anziana signora è stata soccorsa, dopo essere restata, causa un malore, per 12 ore distesa sul pavimento di casa incapace di aprire la porta. I vigili urbani hanno recuperato le chiavi di casa da un vicino, allertato l’ambulanza e contribuito alla messa in sicurezza della donna. L’intervento ha riscosso consensi unanimi. E coì per scelta del sindaco Massimo Coppola e del comandante Rosa Russo è stato proposto un encomio solenne gli agenti Antonella Scarpato, Gaetano Guarracino, Giancarlo Fiorentino e Antonino Izzo che hanno partecipato al salvataggio dell’anziana, coordinati dal sottotenente Simone Gargiulo.