Sorrento: sicurezza, sostenibilità, innovazione

La pandemia sembra superata ma i possibili ritorni del virus vanno gestiti per tenere il mercato turistico al riparto da complicazioni. E’ questo l’obiettivo degli operatori economici e dell’Amministrazione comunale per riportare a Sorrento se non tutti, al meno gran parte degli oltre 3 milioni di presenze l’anno che si registravano prima del Covid (2.8 di turisti stranieri). Per centrare l’obiettivo è necessario, innanzitutto, che i viaggiatori si sentano sicuri. Infatti, nella città di Sorrento, già lo scorso anno, in quest’ottica, è stata data priorità nelle campagne di vaccinazione agli operatori turistici. Il Comune, inoltre, ha deciso di intervenire anche in riferimento al settore dei matrimoni: Sorrento è sempre stata teatro di nozze e lune di miele. per garantire questo segmento di mercato a partire dalla scorsa estate anche il percorso previsto per sposi ed invitati è stato adeguato al rispetto della normativa anti-covid. In termini più ampi il “modello Sorrento” che si presenta come sintesi delle innovazioni con cui la città si presenta punta, tra le priorità assolute, sulla sostenibilità del turismo. In che modo? mezzi di trasporto elettrici, progetti di smart tourism, integrazione digitale tra vari servizi, dalla prenotazione delle strutture ai mezzi per spostarsi.