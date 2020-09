Sorrento. Rossella Russo nuovo comandante dei vigili

Rossella Russo è il nuovo comandante dei vigili urbani di Sorrento. Si è classificata prima al concorso bandito dal Comune e per il quale oggi si sono svolte le prove orali. E così la Russo passa dal comando della Polizia municipale di Massa Lubrense a quello di Sorrento, dove sarà inquadrata come dirigente. Una curiosità. La Russo succede al Colonnello in congedo Antonio Marcia per la seconda volta. Infatti, anche a Massa Lubrense aveva preso il posto di Marcia chiamato nell’occasione a ricoprire il ruolo di comandante a Sorrento. Tutti i dettagli sul prossmo numero di Agorà sabato in edicola.