Sorrento. Riapertura del cimitero comunale dal 4 maggio

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha disposto a partire dal 4 maggio prossimo, la riapertura del cimitero comunale, in concomitanza con le nuove disposizioni impartite da Governo e Regione Campania.

Gli orari, in vigore fino al 30 giugno prossimo, salvo nuove disposizioni o aggiornamenti normativi, prevedono l’ingresso ad un massimo di 30 utenti per volta, con permanenza all’interno della struttura per un massimo di un’ora. Le fasce orarie dal lunedì al sabato, eccetto il mercoledì, giornata di chiusura, sono dalle ore 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.30. Domenica e festivi, dalle ore 8 alle ore 12. Obbligatorio per l’accesso l’uso di mascherine e guanti ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

Per quanto riguarda la celebrazione di riti funebri, il provvedimento dispone l’esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone e come funzione da svolgersi all’aperto. Resta in vigore la sospensione delle attività di esumazione ed estumulazione.