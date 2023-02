Sorrento primeggia nel ranking del valore aggiunto turistico, il sindaco: “Merito di donne e uomini che lavorano nel settore”. E sui trasporti: “Soluzioni rapide”

Turismo. Il sindaco Coppola ad HospitalitySud: “Sorrento modello di valore aggiunto per il territorio campano”

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è intervenuto questa mattina alla tavola rotonda organizzata in occasione dell’apertura di HospitalitySud, l’appuntamento in corso alla Stazione Marittima di Napoli, dedicato agli operatori e ai professionisti del mondo dell’ospitalità.

Moderato dal direttore de Il Mattino, Francesco de Core, l’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, di sindaci e amministratori delle amministrazioni comunali di Napoli, Capri, Ischia, Pompei e di altre località turistiche campane e rappresentanti delle principali associazioni di settore.

In apertura, Antonio Preiti di “Sociometrica” ha presentato il ranking dei Comuni della Campania secondo la creazione di valore aggiunto, confrontandolo con quello nazionale e sottolineando il dato che vede tra le prime venti destinazioni turistiche per capacità di generare valore aggiunto solo due comuni meridionali, entrambi campani: Napoli al sesto e Sorrento al 17mo posto.

“E’ un risultato che ci gratifica e che premia gli sforzi del sistema turistico locale, dagli imprenditori ai lavoratori del settore – ha spiegato il sindaco Coppola – Del resto il modello dell’ospitalità della penisola sorrentina è irreplicabile. Perché non riproducibili sono le donne e gli uomini che lavorano nel comparto turistico e che continuano, da secoli, a trattare i visitatori non come numeri, ma ospiti”.

Per il primo cittadino, alla centralità di Sorrento rispetto alla geografia di un territorio unico al mondo, compreso tra Napoli, Capri, Pompei e la costiera amalfitana, fanno da contraltare annose problematiche come quelle della mobilità.

“Questa mattina abbiamo avuto un incontro in Prefettura sul nodo delle vie del mare, che insieme al trasporto su gomma lungo la strada statale sorrentina costituiscono un grande ostacolo ad un ulteriore sviluppo – ha spiegato – Stiamo lavorando insieme alla Regione Campania, con l’apporto fattivo dell’assessore Casucci, e con vari rappresentanti del governo, che abbiamo già avuto il privilegio di ospitare a Sorrento nelle scorse settimane, per trovare soluzioni adeguate e rapide, in vista della prossima estate. Una stagione che già annuncia il sold out nelle strutture ricettive, grazie ad un sempre maggiore interesse per la nostra offerta culturale, di eventi e legata all’enogastronomia”.