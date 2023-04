Pimù è il nome del simpatico barboncino che si aggira per il negozio e fa festa a tutti gli avventori, bag sta per borsa in inglese.

Da qui Pimù – Bag, la nuova attività sorta in Via Sersale a Sorrento e che riporta l’artigianato nel centro storico.

I titolari sono Francesca Ussano e Ivan Propoli, sorrentini doc, ed il termine artigianato è quanto mai calzante.

Infatti, Pimù-Bag propone manufatti interamente assemblati, cuciti, ricamati e personalizzati in loco. Si tratta di borsoni da viaggio, zaini, pochette, beauty, copri sella per scooter, portaocchiali, porta colori e tutto quello che si può realizzare con i tessuti.

Il claim che si legge al centro del negozio dà la cifra della filosofia che regge questa esperienza e recita: progetta e crea il tuo stile.

Che significa? Possibile personalizzare e scegliere tutto ciò che serve per costruire l’accessorio richiesto, partendo dalla scelta del tessuto, della cerniera e dei ganci fino alla tracolla. Insomma, l’idea di fondo è la centralità di chi acquista.

“nessun nostro prodotto è mai identico ad un altro” ci spiegano Francesca ed Ivan. Da qui anche tempi non immediati per la consegna “ cerchiamo di offrire un prodotto unico, di qualità – usiamo come tessuto eco pelle nautica certificata che non si scambia a causa dei riflessi del sole o per contatto con acqua salata – e che sia espressione più autentica della personalità di chi lo acquista”. Tanto è vero che chi ne fa richiesta può ottenere la propria firma ,il proprio logo o qualsiasi cosa si possa riprodurre al computer e poi ricamata sul prodotto.

“ proviamo ad essere parte della grande tradizione artigianale sorrentina. E proveremo ad integrare nelle nostre creazioni anche l’intarsio che è stata una delle più alte espressioni del nostro artigianato”.