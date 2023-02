Sorrento, la mappa dei cantieri: ecco il dispositivo antitraffico

A partire da domani, 6 febbraio, in alcune strade del territorio comunale di Sorrento, sono previsti dispositivi di regolamentazione del traffico, per permettere lavori di scavo e di posa di nuovi cavi a bassa tensione, e di rifacimento del manto stradale.

Dal 6 al 10 febbraio, dal 15 al 17 febbraio, nei giorni 20, 22, 23 e 24 febbraio e dal 27 febbraio al 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, è istituito il senso unico alternato in via degli Aranci, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Marziale con via San Renato, e in via San Renato nel tratto compreso tra via degli Aranci e l’intersezione con la traversa San Renato.

Dal 15 al 17 febbraio, nei giorni 20, 22, 23 e 24 febbraio e dal 27 febbraio al 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, è istituito il senso unico alternato lungo corso Italia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Nizza e l’intersezione con vico II Rota.

Dal 6 marzo al 17 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, senso unico alternato anche in via Rota, nel tratto compreso tra l’intersezione di vico II Rota e fino al confine con il Comune di Sant’Agnello e in vico II Rota, nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Italia all’intersezione con via Rota.