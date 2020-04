Sorrento. Emergenza sanitaria: un dibattito in consiglio comunale

C’è la necessità di un momento di confronto serio e approfondito in consiglio comunale, con la videoconferenza se è stata attivata la relativa procedura, perchè il Sindaco aggiorni formalmente il consiglio sulla situazione e su tutte le misure che sono state e vengono adottate sia per il contenimento del contagio, sia per le provvidenze in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Così Antonino Fiorentino, consigliere di opposizione, rivolge un invito al Sindaco Giuseppe Cuomo e al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco affinchè si svolga una riunione del consiglio sull’emergenza covid-19 a Sorrento.

Ormai il dibattito sembra confinato su facebook, ma per la particolarità della situazione che stiamo vivendo e per garantire ai cittadini che tutte le procedure e le iniziative poste in campo siano trasparenti, al di sopra di ogni sospetto è utile nell’interesse di tutti discuterne nella sede preposta.

Qui non si tratta di voler fare polemiche strumentali, ma è chiaro che la materia è delicata sotto molteplici aspetti e coinvolgere anche la minoranza in questo discorso serve soltanto a rafforzare le buone prassi e sgomberare il campo da equivoci o malevole interpretazioni che circolano in abbondanza sulla rete, ma anche tra le persone che ne discutono e ci chiedono chiarimenti. Come Opposizione avvertiamo forte l’esigenza di dare anche un nostro contributo perchè rappresentiamo una larga fetta della città e siamo comunque amministratori che responsabilmente vogliamo fare la nostra parte. Auspico perciò che il Presidente Di Prisco dia sollecitamente seguito alla nostra richiesta e convochi un consiglio comunale al più presto.