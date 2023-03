Sorrento diventa set cinematografico: la città scelta come luogo principale della nuova serie Tv “Inganno”

“La Fondazione Film Commission Regione Campania ha richiesto il patrocinio del Comune di Sorrento per la realizzazione delle riprese della nuova serie tv dal titolo “Inganno” diretta da Pappi Corsicato e prodotta dalla società Cattleya”. E’ quanto si legge in una delibera di Giunta municipale del Comune di Sorrento. Le attività di preparazione e di lavorazione della serie Tv si svolgeranno nel periodo che va dal 15 marzo al 26 aprile 2023 nella Città del Tasso e la Fondazione Sorrento seguirà tutte le attività di lavorazione della serie.

“Si tratta di un importante progetto di rilievo internazionale, che vede, nella notevole compagine produttiva, la presenza di artisti e professionisti del mondo cinematografico di grande rilievo nazionale – si sottolinea nel documento -. In considerazione del prestigio dei professionisti coinvolti, della rilevanza del progetto e del suo potenziale promozionale e anche occupazionale per il nostro territorio, Sorrento è stata scelta come luogo principale della serie tv”.