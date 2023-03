Sorrento da infarto: pareggia allo scadere, perde la vetta ma può riprenderla domenica nello scontro diretto

Il gol al 95′ di Petito, che prende letteralmente per i capelli la gara esterna di Arzachena, potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini del sogno più agognato: la Lega Pro.

Il Sorrento, infatti, pareggia in terra sarda dopo l’iniziale vantaggio casalingo di Lika, e “saluta” temporaneamente la vetta della classifica in coabitazione della Paganese. Sì, perchè i salernitani, impegnati tra le mura amiche del “Marcello Torre” contro l’Aprilia, vincono di misura e staccano proprio i rossoneri.

Ma domenica, il big match del campo Italia mette di fronte proprio le prime due della classe: Sorrento da una parte, Paganese dall’altra.

Con una vittoria, i costieri metterebbero la freccia in classifica, e si avvierebbero a disputare l’ultima fase del campionato da capolista solitaria. Determinante, in tal senso, il “calore” dell’Italia, per sopperire alle inevitabili lacune tecniche, contro una corazzata puntellata a gennaio proprio per il salto di categoria.