Marina di Seiano: ormeggia yacht di 26 metri

Uno yacht di 26 metri ha ormeggiato alla marina di Seiano presso l’attracco gestito da Paolo Staiano e Giuseppe Vanacore. La foto che pubblichiamo restituisce tutta l’imponenza ed il fascino dell’imbarcazione che si integra con un contesto paesaggistico di grande valenza. La marina di Seiano afferma la propria capacità attrattiva, grazie al lavoro svolto dai tanti operatori che lì investono. ma si può e deve fare di più. Proprio in queste settimane si parla di un progetto per migliorare l’attracco mediante una sinergia tra pubblico e privato. Un intervento in grado di moltiplicare presenze qualificate e rilanciare l’immagine e l’appeal del borgo marinaro.