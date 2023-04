“Sant’Agnello Autentica” incontra i cittadini. Sabato 29 aprile Oasi in città, ore 18

Sant’Agnello Autentica e il candidato Sindaco Antonino Coppola incontrano i cittadini sabato 29 aprile 2023 alle 18:00 presso l’Oasi in Città. «L’entusiasmo con cui i santanellesi stanno ricercando e rispondendo alle occasioni di confronto della nostra squadra è un grande segnale di interesse costantemente crescente verso le nostre idee, le nostre proposte e il nostro modo di intendere la politica, vicina alle persone, in ascolto delle esigenze di tutti. Dobbiamo ristabilire un legame reale tra amministratori e cittadini. Conosciamo le esigenze del territorio e abbiamo determinazione e passione per cambiare il corso della storia e dare un chiaro segnale di discontinuità rispetto alle logiche del passato – sottolinea il candidato Sindaco Antonino Coppola – è necessario un cambiamento».

La squadra Sant’Agnello Autentica è capitanata da Antonino Coppola, cardiologo. Ed è formata da Marcello Aversa, ceramista; Giuseppe Castellano, consulte del lavoro, Caf, Studio Euro Progress; Antonietta Ciampa detta Nietta, casalinga; Ester De Maio, funzionario Risorse finanziarie Regione Campania; Corrado Fattorusso, avvocato; Fabio Galano, imprenditore e dirigente sportivo; Giovanni Gargiulo, dottore commercialista e revisore contabile; Pietro Gnarra, medico chirurgo ospedale di Sorrento; Giovanni Guarracino, avvocato; Ottavio Masturzo, ingegnere; Rosa Mastellone, docente; Maria Russo, farmacista dirigente ASL a Sant’Agnello.

La sede elettorale è nei pressi di Piazza Matteotti

Il programma elettorale è sfogliabile al seguente link: Programma elettorale

Pagina facebook: Sant’Agnello Autentica Profilo Instagram: @santagnello_autentica