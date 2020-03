Sagristani : trovati 35 posti per i marittimi. A breve test rapidi anche in Penisola

Il Sindaco di S. Agnello fa il punto sugli effetti provocati dall’emergenza sanitaria e sulle misure che si stanno adottando per fronteggiarla. Ecco cosa ha scritto sul proprio profilo facebook

Per quanto riguarda i marittimi che ripeto sono persone come noi che dobbiamo rispettare e che rientrano da un duro lavoro stiamo aspettando che la compagnia ci faccia sapere se hanno fatto gia quarantena e le loro condizioni nel frattempo come Comune di Sant Agnello abbiamo gia trovato la disponibilita per 15 marittimi in strutture varie piu un altra struttura che ha dato la disponibilità per altri 20!!!

Oggi in italia 793 deceduti e 4821 contagiati ! In campania alle 16 risultano 844 contagiati di cui 463 in provincia di napoli ! In penisola sorrentina al momento 6 contagiati certi ! In piu provenienti anche da altri comuni 6 sospetti al ps di Sorrento di cui 1 positivo e 2 sospetti al ospedale di vico di cui 1 positivo!! Ho risentito il direttore generale del Asl che mi ha confermato che per giovedì inizieranno i test rapidi che valutano le igm e igg per decidere a chi fare il tampone prima al personale sanitario che e piu esposto e poi ad altri !