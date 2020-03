Sagristani: chiusura uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali

Ordinanza del Sindaco di S. Agnello, Piergiorgio Sagristani, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio e delle norme attuative per fronteggiare l’emergenza coronavirus sul territorio comunale. Nel provvedimento, il sindaco, conferma la sospensione di tutti i servizi scolastici ed educativi ed aggiunge

la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolte in luoghi chiusi aperti al pubblico; la chiusura di ogni altro luogo di svago, divertimento che comporti aggregazioni di persone ( palestre, piscine, centri benessere, sale da ballo, sale bingo, sala giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati)

la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti affollamento di persone e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; raccomanda le attività di ristorazione, bar e simili di osservare e far osservare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ricordando che per le inadempienze accertate sarà disposta, come sanzione, la sospensione dell’attività.

Per gli esercizi commerciali, diversi da quelli sopra elencati, l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonei ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui sopra.