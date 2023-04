Si è concluso l’evento riservato alla presentazione della lista “Sant’Agnello Prima di tutto” che sostiene Giuseppe Coppola come candidato sindaco per il voto del 14 e 15 maggio prossimo. All’Hotel Cocumella c’è stato il pienone, come evidenziano le foto pubblicate sui social. Hanno partecipato anche i sindaci di Sorrento, Massimo Coppola, di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli. Piergiorgio Sagristani ed il Dirigente Asl e garante per le persone anziane del Comune di Sorrento, Dottor Antonio Coppola. Piergiorgio Sagristani ha detto di sentirsi allenatore della squadra che si presenta al voto. Un video di circa dieci minuti ha fatto vedere tutti i progetti avviati, alcuni conclusi, altri in itinere per il rilancio della comunità sul fronte delle opere pubbliche: dalla stazione Circum, alle nuova scuola media, dalle strutture sportive, a Via Crawford, fino al prolungamento della scogliera alla spiaggia di S. Caterina ed alla nuova caserma dei Carabinieri presso palazzo Diaz, per finire con il centro di arte, cultura e convivialità da recuperare nelle aule dismesse dell’attuale scuola media quando sarà pronto il nuovo edificio scolastico.