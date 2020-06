S.Agnello. Stazione Circum, ok al restyling

Il restyling della stazione Circum di S. Agnello finalmente è possibile. L’annuncio arriva dal sindaco, Piergiorgio Sagristani, con un post pubblicato su Facebook.

La notizia é stata diffusa

dopo l’approvazione del progetto di variante al Put, da parte del consiglio regionale della Campania.

Così si è concluso l’iter, lungo e complesso, partito con la richiesta di variante proposta dall’Amministrazione ed approvata dal consiglio comunale di S.Agnello.

Il provvedimeto del consiglio regionale consente di appaltare i lavori, già finanziati dall’Eav.

“Esprimo la mia personale gratitudine alla consigliere regionale Loredana Raia che si è battuta per far sì che fosse riconosciuta la giusta attenzione e priorità all’intervento.

Tutto è pronto per rendere la stazione di S. Agnello accessibile, moderna, efficiente, pulita. E per accogliere, finalmente, turisti e residenti in una struttura degna del meraviglioso paese di cui mi onoro di essere sindaco”.