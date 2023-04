S. Agnello al voto. Giuseppe Coppola presenta lista e programma: Hotel Cocumella, giovedì 20 aprile, ore 19

E’ arrivato il momento della presentazione delle liste e dei programmi elettorali in vista del voto amministrativo del 14 e 15 maggio prossimi. A S. Agnello parte il candidato sindaco Giuseppe Coppola, espressione della maggioranza uscente, questa sera, giovedì 20 aprile, alle ore 19 presso l’Hotel Cocumella. Un primo assaggio di partecipazione e di idee che la lista, sostenuta anche dal sindaco in carica Piergiorgio Sagristani, metterà in campo.