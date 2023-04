S. Agnello al voto. Giuseppe Coppola “Indennità di carica per fasce deboli”

Il candidato sindaco della lista “Sant’Agnello Prima di tutto”, Giuseppe Coppola ha rilasciato la seguente dichiarazione

La politica è un servizio alla comunità e non un mestiere. Questo è il principio che condivido con i candidati al consiglio comunale e con quanti ci sostengono.

Pertanto, ci impegniamo a mantenere un contegno improntato alla massima sobrietà. Il nostro gruppo non intente utilizzare fondi comunali per aumentare le indennità di carica degli amministratori, anche se la legge lo contente.

Su questo intendiamo seguire l’impostazione che si è data l’Amministrazione Sagristani.

Nel caso poi fossimo chiamati a guidare la città, è nostro obiettivo indirizzare le indennità di carica a beneficio delle fasce bisognose, enti caritatevoli ed a sostegno dell’imprenditoria giovanile.

Anche in questo caso, ci poniamo lungo la scia già intrapresa dall’amministrazione uscente che, in più occasioni, ha sostenuto la parte più fragile della nostra comunità.