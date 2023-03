S. Agnello al voto. Giuseppe Coppola: chi sono, cosa voglio fare e con chi

Giuseppe Coppola, commercialista e candidato sindaco per la lista “Sant’Agnello prima di tutto” in vista del voto amministrativo del prossimo 14 e 15 maggio, si presenta on line inaugurando il proprio profilo facebook.

Coppola com’è noto è stato designato alla carica di sindaco dal gruppo che sostiene l’amministrazione uscente. Ecco cosa ha scritto rivolgendosi agli elettori

“La mia campagna elettorale è partita da qualche giorno. Ho già incontrato tante persone. Tutte mi hanno trasmesso un’energia positiva, un entusiasmo sincero, una curiosità nel voler conoscere i miei programmi per il futuro di Sant’Agnello.

A tutti dico chi sono, parto dalle mie origini: vengo da una famiglia di commercianti, nota a tutti; mio padre aveva la macelleria di fronte all’attuale supermercato Netto, di fianco alla salumeria di mio nonno Ambrogio. Del nonno, i più anziani ricordano l’impegno politico nell’immediato dopoguerra.

La mia provenienza è il mio marchio di fabbrica, quello che ciascuno di noi ha scritto addosso. La mia, è stata una famiglia come tante altre presenti nella nostra comunità, con l’etica del lavoro come cifra distintiva e con lo studio vissuto come strumento di emancipazione.

Ecco da dove vengo e ora dove voglio andare?

Con rispetto chiedo il voto per continuare il percorso avviato dalle amministrazioni guidate dal sindaco Piergiorgio Sagristani. In questi anni Sant’Agnello ha cambiato volto: ci sono più spazi verdi, strutture sportive, decoro urbano, vivibilità e, soprattutto, si è sviluppata un’idea di comunità inclusiva con attenzione alle fasce deboli della popolazione che è diventata senso comune.

Davanti a noi ci sono appuntamenti importanti grazie ad un programma di opere pubbliche senza precedenti per la nostra città. Il restyling del porto, con nuovi posti barca per i residenti, la nuova scuola media in Via dei Gerani, l’ospedale unico, la stazione della Circumvesuviana, Via Crawford, la creazione di uno spazio di arte, cultura e socialità, una volta che sarà liberato l’edificio comunale che oggi ospita la scuola media “Gemelli”. Ci sono, inoltre, una serie di interventi lungimiranti per rilanciare ulteriormente le frazioni e tanto, tanto altro ancora.

Queste opere sono state volute dal sindaco Piergiorgio Sagristani. Sono partite con lui e con lui devono proseguire nella fase realizzativa. Piergiorgio ha piena contezza di fatti e situazioni e, pertanto, è garanzia di una fattiva conclusione di quanto è stato avviato. Per questo gli ho chiesto di essere parte attiva di questo progetto amministrativo come candidato al consiglio comunale o come assessore della prossima Giunta, nel caso fossi eletto sindaco. È un sacrificio quello che gli chiedo, ma credo sia necessario per garantire la realizzazione di interventi di portata storica.

Spero, con l’aiuto della squadra che mi onora del suo sostegno e, grazie all’attenzione della comunità di Sant’Agnello, di essere il sindaco di tutti per restituire alla comunità un paese migliore.”