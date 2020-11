S. Agnello: Al via luci e albero per Natale. Costi ridotti e sobrietà

E’ partito l’allestimento per gli addobbi, l’albero e le luminarie natalizie a S. Agnello, ma all’insegna del risparmio e della sobrietà.

“Quest’anno avremo solo un albero, in Piazza Matteotti, rispetto ai tre che realizzavamo – ha detto il Sindaco Piergiorgio Sagristani – e senza sostenere particolari costi, visto che le luminarie e l’albero sono stati acquistati dal Comune anni fa in un’ottica di ottimizzazione delle risorse investite e quindi, evitando il ripetersi di una spesa fissa ogni anno. Per queste ragioni, oggi, possiamo offrire per Natale un segno di gioia in un momento drammatico, i cui unici costi sono legati all’allestimento che comunque saranno ulteriormente contenuti. E le risorse recuperate in tal modo saranno destinate allle famiglie che hanno difficoltà a causa della crisi”.