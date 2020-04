Raccolta fondi Ospedale Sorrento. Mastellone: consegnate 500 mascherine e 100 camici

La Donazione On line, aperta il 17 marzo 2020 che si chiuderà il 15 aprile 2020, pro Ospedale di Sorrento & Bisognosi ha completato la consegna del materiale per l’Ospedale di Sorrento; consegna avvenuta nelle mani del direttore sanitario dott. Giuseppe Lombardi da parte del fornitore incaricato Farmacia del Borgo di Napoli dei dott. Napolitano e dott.ssa Caputo, che si ringrazia per lo sconto applicato, per il servizio e per aver offerto Gel e Ipoclorito. La donazione seguita dal Commendatore Gaetano Mastellone ha registrato una buona partecipazione di Cittadini ed una raccolta di oltre seimilatrecento euro. All’Ospedale di Sorrento sono state quindi consegnate 500 mascherine (300 FFP2 più 200 chirurgiche) e 100 camici medici. Si precisa che sono stati spesi €. 3.000,00 (tremila), mentre l’altro 50%, già raccolto, sarà presto consegnato al Comune di Sorrento per destinarlo a nuclei familiari bisognosi. Il Commendatore Gaetano Mastellone aggiunge: “Ringrazio i 96 donatori, ringrazio l’Arciconfraternita di Santa Monica di Sorrento per aver aderito spontaneamente con una congrua donazione. Preciso che il suddetto Comunicato Stampa è stato fatto solo al fine di resocontare e rendere noto a coloro che hanno partecipato la regolare destinazione del ricavato. Si ringraziano le testate giornalistiche per la pubblicazione”.