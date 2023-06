Piano. Asfalto sulle strade. Paga Enel. La soddisfazione dell’assessore D’Esposito

Il Comune di Piano di Sorrento sta pretendendo il ripristino del manto stradale a seguito di lavori di scavo effettuati per conto di Enel in varie zone del territorio cittadino. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, la ditta incaricata da Enel sta effettuando le riparazioni in Piazza Cota. Successivamente, l’impresa procederà con il ripristino del manto stradale in altre aree del territorio comunale.

L’Assessore delegato alla Manutenzione del Comune di Piano di Sorrento, Marco D’Esposito, ha sottolineato: “Questi interventi di ripristino sono praticamente a costo zero per il nostro Comune e, dunque, a costo zero per la collettività. I nostri uffici sono operativi e impegnati nelle consuete attività di verifica sul campo a seguito dei lavori di scavo condotti per conto di Enel. In tal senso, anche successivamente agli esiti della conferenza di servizi, sono state indicate necessità di ripristino così da riportare il manto stradale in condizioni ottimali. Si tratta di un’esigenza assoluta per la collettività”.

L’Assessore Marco D’Esposito ha aggiunto: “Questi lavori di ripristino sono un piccolo ma concreto risultato. Ciò conferma massima attenzione anche in quegli aspetti che rischiano di avere meno eco. E invece bisogna continuare a mostrare attenzione e concretezza con continuità”.

L’Assessore illustra anche gli ulteriori step: “In merito alle ulteriori zone di Piano di Sorrento che saranno sottoposte a questi interventi a carico di Enel, si prevedono interventi di ripristino del manto stradale presso alcuni tratti di Corso Italia, Via dei Pini, Via San Massimo e Via delle Rose. Parliamo di quelle zone della città dove Enel ha effettuato interventi per il passaggio di linee di propria competenza”.

L’Assessore ha concluso: “Come sempre sottolineo il grande impegno del nostro ufficio che ringrazio di cuore anche alla luce della mole di lavoro, un ringraziamento particolare a Catello Zurlo per la passione e tenacia che quotidianamente mette nel suo lavoro”.