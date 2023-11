Spacciatore arrestato alla stazione di Meta. Intervento dei Carabinieri di Piano

Preso uno spacciatore presso la stazione Circum di Meta, pronto a vendere hashish e cocaina. Nuova operazione da parte dei Carabinieri di Piano di Sorrento, guidati dal Maresciallo Maggiore Antonio Russo. I militari nella mattinata di ieri nel corso di un servizio del controllo sul territorio hanno arrestato R.S. di anni 35, proveniente da Trecase. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina nei pressi della stazione circum di Meta. Dosi pronte per essere cedute. A seguito dei primi controlli e della perquisizione fatta preso il domicilio dell’arrestato sono state trovate e poste in sequestro circa 59 grammi di hashish ed alcune dose di cocaina. Il pusher in trasferta, si trova in stato di detenzione presso la propria abitazione in attesa di rito direttissimo.