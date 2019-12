Ospedale unico: progetto, al via l’iter. L’annuncio di Sagristani

E’ partita la procedura per la progettazione dell’ospedale unico della Penisola sorrentina con sede a S. Agnello. E’ stata approvata la delibera da parte dell’Asl Napoli 3 sud che dà avvio all’iter. Piergiorgio Sagristani ha rilanciato la notizia sul proprio profilo facebook. Si tratta di un risultato importante che dà concretezza all’ipotesi di dotare la costiera di un polo ospedaliero di primaria importanza. Ecco cosa ha scritto il primo cittadino di S. Agnello

“come ben avete potuto sapere dalla voce di parecchi ….” annunciatori ‘” e’stata finalmente approvata la delibera dell’Asl Napoli 3 che dà avvio alla procedura di progettazione dell’ Ospedale unico della Penisola Sorrentina con sede a Sant’ Agnello! Una settimana fa il direttore Sosto me l’ aveva anticipato dicendomi che la Soresa si impegnava a pubblicare subito il bando ed affidare la progettazione entro marzo! Un primo grande passo è stato quindi fatto…la prudenza che deve essere una caratteristica di un buon amministratore ci invita a mantenere i piedi per terra e ad insistere in tutti i modi e in tutte le sedi affinché questo passo sia solo il primo fino ad avere finalmente un Ospedale degno della nostra Penisola ..ma la speranza è tanta e ci impegneremo ancora di più! Voglio però ringraziare per tutto ciò il Presidente De Luca che ha mantenuto il primo impegno e il mio caro amico Vincenzo Iaccarino che mi è stato sempre vicino in questa battaglia ! Vi terrò aggiornati sull’ evoluzione della cosa …sperando che il nostro sogno diventi realtà”