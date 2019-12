Novità in Consiglio comunale. Formato il Gruppo Misto

Nasce il Gruppo Misto tra i banchi della minoranza. A formarlo Ferdinando Astarita, Giuseppe Russo e Raffaele De Simone. I tre consiglieri ad oggi espressione di tre distinti gruppi formati da ciascun singolo consigliere hanno deciso di unire le forze e di costituire un unico gruppo consiliare. Si tratta di un fatto nuovo, significativo per il presente il ed il futuro della politica cittadina. La decisione è stata formalmente comunicata questa mattina, martedì 17 dicembre, con una nota indirizzata al Sindaco, Andrea Buonocore, ed al Presidente del consiglio comunale, Massimo Trignano. Nella nota è scritto “Il nostro lavoro sarà svolto in continuità a quello fino ad oggi sviluppato all’interno di questo Consiglio, nel rispetto del mandato ricevuto. Manteniamo il ruolo di opposizione costruttiva non per concessione ma per scelta e coerenza”.