Nasce ADS Vico Equense

Il presidente Vincenzo Doriano: “Sogno un Accademy che parta dai primi calcio e arrivi ai professionisti”

“È un progetto in stile Accademy con l’obiettivo di seguire i ragazzi in un percorso sportivo e sociale fondato sui sani valori del calcio, sulla possibilità di farli crescere come atleti e professionisti, ma anche con l’obiettivo di supportarli in una fase della loro vita che richiede attenzione, spazio, libertà, competizione e aggregazione”.

Così Vincenzo Doriano, procuratore generale della Cem S.p.A e presidente della neonata ASD Vico Equense, lancia il progetto calcistico che, in questa fase, coinvolgerà i nati dal 2007 al 2012.

“L’intento di quest’anno è quello di partecipare a tutti i campionati di calcio della FIGC previsti per queste categorie, e di farlo con una società ben strutturata capace di colmare quei gap organizzativo-strutturali che hanno spesso caratterizzato il calcio e lo sport locale in generale”, spiega Doriano aggiungendo che: “Vogliamo dare a tutti la possibilità di divertirsi e cresce attraverso il calcio, per questo motivo la partecipazione dei ragazzi sarà a titolo gratuito”.

Costi zero, quindi, per chi vestirà la maglia dell’ASD Vico Equense perché “È il valore sociale dello sport, e del calcio in particolare, che deve emergere in tutta la sua genuinità e spensieratezza – spiega il presidente dell’ASD -. Oltre a essere un imprenditore sono un padre e conosco le esigenze delle famiglie e le ansie dei genitori che, spesso, sono costretti a fare sacrifici per consentire ai loro figli di seguire il sogno di diventare, un giorno, calciatori professionisti, o solo accontentare la loro passione di correre dietro un pallone. È per questo che con un gruppo di amici, fra cui l’avvocato Giamaria Di Maio che vestirà i panni del team manager e Francesco Nardo di responsabile tecnico, abbiamo deciso di lanciare il progetto ASD Vico Equense che, come tutti i progetti ambiziosi, cercherà, nel corso del tempo, di espandersi e coinvolgere sempre più categorie, di età inferiore e maggiore. Il nostro sogno è quello di vedere un giorno i nostri figli poter calcare il campo del Massaquano dai primi calci al professionismo, ma anche vederli crescere come giovani uomini capaci, poi, di affrontare le sfide dalla vita con sicurezza e principi saldi. Per questo la nostra è una società sportiva che vuole accompagnare la loro crescita fornendo anche quei servizi su cui, per ragioni economiche, spesso si sorvola. Stage professionali, momenti di socializzazione, supporto scolastico, trasporto: stiamo gettando le basi perché Vico Equense abbiamo la sua piccola, grande Accademy del calcio”.

“La nostra – conclude il presidente Vincenzo Doriano – è una società che parte con il coinvolgimento e il supporto di importanti imprenditori vicani, e non solo, e ha una struttura tecnico dirigenziale ben amalgamata, ma non per questo è chiusa alle collaborazioni. Anzi, personalmente sono sempre stato convinto che la condivisione di un obiettivo e di un percorso, rende la meta più vicina e i sogni sempre più simili alla realtà”.