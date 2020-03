Municipio: striscione di saluto per il Comandante Gennaro Arma

Uno striscione ben in evidenza sulla facciata della casa comunale per salutare il comandante Gennaro Arma. E’ questo il benvenuto che l’Amministrazione comunale ed il Sindaco Piergiorgio Sagristani hanno voluto riservare all’illustre concittadino che si è distinto nella gestione dell’emergenza coronavirus a bordo della nave Diamondo Princess rimasta per due settimane in quarantena al largo della baia di Yokohama, in Giappone, con 3.700 turisti a bordo più l’equipaggio.

Il comandante Arma è sceso per ultimo il 2 marzo scors. Per lo spirito di abnegazione e di servizio mostrati, il Presidente della Republbica lo ha nominato Commendatore e ieri, terminato l’ulteriore periodo di isolamento, è sbarcato a Fiumicino accolto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Adesso torna a casa, a Sant’Agnello, dove lo aspettano la moglie ed il figlio. Ed anche l’intera comunità che fa sentire il suo affetto con lo striscione di Benvenuto.